Vorher- Nachher-Bilder – Satellitenfotos zeigen das Ausmass der Zerstörung in der Türkei Zusammengestürzte Wohnblöcke, schief stehende Gebäude, Notfallzelte: Die Bilder der Satellitenfirma Maxar zeigen die Zerstörung im Erdbebengebiet von oben.

Immer wieder klaffen grosse Löcher in den Strassenzügen, manche Häuserblöcke sind ganz in sich zusammengefallen. Die Schäden in den vom Erdbeben betroffenen türkischen Städten sind immens. Gewisse Quartiere gleichen nur noch Trümmerfeldern. Notfallzelte, Bagger und Ansammlungen von Autos lassen auf die Rettungsarbeiten schliessen. Die Satellitenaufnahmen des US-amerikanischen Unternehmens Maxar Technologies geben einen Überblick über die Dimensionen der Schäden.

Patrick Vögeli ist seit 2018 als Interaction Designer Teil des Interaktiv-Teams der Redaktion Tamedia. An der Schnittstelle zwischen Journalismus, Design und Code entwickelt er Animationen, Karten, Infografiken, Datenprojekte und neue Storytelling-Formate für sämtliche Tamedia-Titel. Mehr Infos @PVoegeli

