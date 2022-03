Keine Toten oder Schwerverletzten – Erdbeben der Stärke 5,1 erschüttert Süden von Haiti Beben der Stärke 5,1 erschüttert den Süden Haitis. Es wurden Menschen mit leichten Verletzungen gemeldet. Doch die Region erholt sich noch immer vom Erdbeben im vergangenen Jahr, bei dem mehr als 2000 Menschen ihr Leben verloren.



Samina Stämpfli

Über 2’000 Menschen starben im 2021 wegen eines Erdbebens der Stärke 7,2 in der gleichen Region von Haiti. (Archivbild) AFP

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Todesopfer oder Schwerverletzte, wie «ABC News» in der Nacht zum Donnerstag berichtete. Frankel Maginaire, ein Reporter von Radio Caraïbes in Jeremie, sagte gegenüber The Associated Press, dass es Menschen mit leichten Verletzungen gab, weil sie in Panik gerieten und davonliefen. Einige Mauern, die bereits beim Beben von 2021 beschädigt wurden, seien nun endgültig eingestürzt.

Das Epizentrum lag im Süden Haitis

Das Zentrum des Bebens lag 18 Kilometer nördlich von Jeremie in einer Tiefe von 10 Kilometern, teilte die US-Geologiebehörde U.S. Geological Survey mit. Jeremie liegt an der Spitze im Süden von Haiti.

Bei einem Beben der Stärke 7,2, dass die gleiche Region Haitis im August 2021 erschütterte, wurden mehr als 2’000 Menschen getötet und Zehntausende von Häusern zerstört oder beschädigt. Dutzende sind noch immer in Notunterkünften untergebracht, und es gibt kaum Hilfe, weil Banden die Hauptstrassen kontrollieren, die von der Hauptstadt Port-au-Prince in den Süden Haitis führen.

