Bradley Fink wechselt leihweise – Er wollte sich beim FCB durchsetzen – jetzt wechselt er zu GC Die Basler leihen den Stürmer für eine Saison nach Zürich aus, planen aber weiter mit ihm. Eine Kauf- oder Übernahmeoption besitzt GC nämlich nicht. Tilman Pauls Linus Schauffert

Bradley Fink wird seine Treffer in der nächsten Saison im Trikot der Grasshoppers bejubeln. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Im Trainingslager in Seefeld, da war Bradley Fink noch überzeugt, dass er sich in dieser Saison beim FC Basel durchsetzen wolle. Er habe in diesem Sommer Sonderschichten eingelegt und hart trainiert, «damit ich fit zurückkomme und allen zeigen kann, dass ich Stürmer Nummer eins sein will». Und Fink sagte damals auch: «Es ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich in der Saison 23/24 im Trikot des FCB auflaufe.»