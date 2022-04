Raoul Petretta vor dem Abschied – Er wollte für immer beim FCB bleiben – jetzt vermisst er den Respekt Nach fast 20 Jahren im Club wird Raoul Petretta den FC Basel in diesem Sommer verlassen. Von der «Art und Weise» ist der 25-Jährige enttäuscht. Tilman Pauls

Raoul Petretta jubelt über ein Tor des FC Basel. Im Sommer wird er den Club verlassen. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

So hat Raoul Petretta sich das natürlich nicht vorgestellt. Dieser Einsatz bei der U-21 am Mittwoch sollte der erste grössere Schritt auf dem Weg zurück sein. Die erste Belastungsprobe nach wochenlangem Aufbau, eine Standortbestimmung, was der Körper schon wieder mitmacht und was noch nicht. Aber ein bisschen mehr als 20 Minuten hätten es schon sein dürfen.