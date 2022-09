Vertrauter von Roger Federer im Interview – «Er wird diese Last für den Rest seines Lebens tragen» Der niederländische Spitzencoach Sven Groeneveld erlebte die dunkelste Stunden des Schweizer Weltstars, bevor dessen Karriere richtig abhob. René Stauffer

Seit Jahrzehnten einer der gefragtesten und erfahrensten Coaches: Sven Groeneveld begleitete Roger Federer in einer vorentscheidenden Phase. Foto: Matthew Stockman (Getty Images)

Der Niederländer Sven Groeneveld war in einer entscheidenden Phase der frühen Karriere Roger Federers Chefcoach von Swiss Tennis. Der 57-jährige Erfolgstrainer stiess im Sommer 1997 zum Verband, als dieser sein Leistungszentrum vom maroden Ecublens am Genfersee an den neuen Verbandshauptsitz nach Biel verlegte, wo Federer als 16-Jähriger nach dem am Genfersee absolvierten Förderprogramm gerade seine Profikarriere in Angriff nahm.