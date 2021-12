Nachfolger von Thomas Steffen – Er wird der neue Basler Kantonsarzt Thomas Steffen verlässt das Basler Gesundheitsdepartement Anfang 2022. Sein Nachfolger ist Steffens bisheriger Stellvertreter Simon Fuchs.

Simon Fuchs wird per 1. März neuer Basler Kantonsarzt.

Simon Fuchs wird per 1. März 2022 neuer baselstädtischer Kantonsarzt und Leiter der Medizinischen Dienste. Die Basler Regierung hat den 40-Jährigen zum Nachfolger von Thomas Steffen gewählt, der vorzeitig pensioniert wird.

Fuchs ist Facharzt für Prävention und Public Health und arbeitet seit 2009 im Basler Gesundheitsdepartement. Der schweizerische und japanische Doppelbürger ist derzeit stellvertretender Kantonsarzt und Leiter der Sozialmedizin bei den Medizinischen Diensten. Fuchs leitete seit Beginn der Pandemie zudem das Contact Tracing.

Der bisherige Kantonsarzt Thomas Steffen macht per 28. Februar 2022 von der Möglichkeit einer vorzeitigen Pensionierung Gebrauch. Steffen ist seit 2011 Kantonsarzt. Seinen letzten Arbeitstag wird er bereits am 6. Januar haben. Steffen sei eine geschätzte Fachstimme gewesen – sowohl kantonal als auch national, heisst es in der Mitteilung.

SDA/amu

