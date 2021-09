Musterschwinger Samuel Giger – Er wirbt für einen Discounter – sie werden es ihm verzeihen Der 23-jährige Thurgauer hat in diesem Jahr alle in Grund und Boden geschwungen. Eigentlich muss der Sieg am Kilchberg-Schwinget über ihn führen – wäre da nur nicht eine böse Erinnerung. Marco Oppliger

Ein vertrautes Bild: Neun Schwingfeste bestritt Samuel Giger in diesem Jahr, sieben Mal hatten seine Gegner nur das Nachsehen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

1,94 Meter gross, 120 Kilogramm schwer, Schuhgrösse 48 und Oberarme so massig wie die Oberschenkel eines Normalsterblichen.

Samuel Giger ist der Prototyp des modernen Schwingers. Er ist so kräftig und technisch versiert, dass er es mit allen Gegnern aufnehmen kann. Um das zu verdeutlichen, muss der erfolgreichste Schwinger der Gegenwart herhalten: Christian Stucki. Der Koloss aus dem Seeland (1,98 m, 140 kg) gewann den Kilchberg-Schwinget, den Unspunnen-Schwinget, und er triumphierte 2019 am «Eidgenössischen» – vor allem verliert er praktisch nie. Aber: In den drei Rencontres mit Giger lag Stucki jedes Mal auf dem Rücken.