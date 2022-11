Rat von Basler Sexualtherapeutin – «Er will keinen Sex mehr. Hat unsere Beziehung noch eine Chance?» Paar- und Sexualtherapeutin Monika Röder hat nach einem BaZ-Podcast Fragen von Leserinnen und Lesern erhalten. Einige beantwortet sie in der Zeitung. Heute: Er geht seit der Familiengründung auf Distanz, sie wünscht sich mehr Intimität. Nina Jecker

Lena ist frustriert, weil ihr Mann schon seit Jahren keine Lust auf Sex mehr hat. (Symbolbild) Foto: FEM

Die Frage von Lena*:

Ich bin mit meinem Mann seit zwanzig Jahren zusammen, wir sind jetzt beide Mitte vierzig. Wir haben drei Kinder (11, 7 und 4). Unser Problem: Wir haben so gut wie keinen Sex mehr. In «guten» Monaten vielleicht einmal, aber es gab schon ein halbes Jahr ganz ohne. Vor den Kindern hatten wir fast täglich Sex, er wollte da eher mehr als ich. Nach der Geburt des ersten Kindes hat sich das geändert. Ich glaube, er kann nicht gleichzeitig Vater und Liebhaber sein, in der Vaterrolle geht er hingegen völlig auf.