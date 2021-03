FCB-Legende Erni Maissen – Er warnt seit Monaten vor dem Absturz des FC Basel Woche für Woche beurteilt Erni Maissen die Leistungen des FCB im Studio von Telebasel. Er weiss, wie es ist, wenn es mit dem Club abwärtsgeht. Er hat es selbst erlebt. Tilman Pauls

Erni Maissen. Der ehemalige Spieler des FC Basel kritisiert Mannschaft und

Verein jeweils am Montag in einer Talksendung von Telebasel. Foto: Nicole Pont

Die Tür geht auf, ein kurzer Gruss in die Runde, dann ist Erni Maissen auf Sendung. «Unfassbar, was da wieder los ist …» Es geht um Burgener, um Stocker, um Sforza. Maissen ist in seinem Element. Dabei beginnt die Aufnahme erst in über einer Stunde.

Es ist Montag, der Montag, an dem der FC Basel zu implodieren scheint. Am Morgen bestätigt der Club die Beurlaubung von Valentin Stocker, am Abend versammeln sich rund 1000 Fans spontan auf dem Barfüsserplatz und ziehen durch die Stadt. Dazwischen erklärt Präsident Reto Baumgartner, dass er aus der Presse von der Beurlaubung des Captains erfahren habe.