Eishockey-Goalie Robert Mayer – Er war immer ein Aussenseiter – bis ein Unfall alles veränderte Als 4-Jähriger kam Robert Mayer aus Tschechien in die Schweiz. Richtig zu Hause fühlte er sich nirgends. Dann verletzt er sich schwer und ändert sein Leben radikal. Marco Oppliger

Einwandererkind, Aussenseiter, Torhüter: Robert Mayer hat in seinem Leben stets kämpfen müssen. Foto: Beat Mathys

Es gibt den Menschen Robert Mayer – und es gibt den Goalie Robert Mayer. Der eine hat mit dem anderen nur wenig gemeinsam. Doch das musste Mayer erst herausfinden.

Im Alltag ein Aussenseiter, auf dem Eis ein Draufgänger

Mit 4 Jahren zieht er mit seiner Mutter und dem älteren Bruder aus Tschechien nach Chur. Es geht direkt in den Kindergarten, aber der Bub spricht noch kein Wort Deutsch. Später geht er nochmals zurück in seine Heimatstadt Havirov, besucht dort 3. und 4. Klasse, lebt bei seinen Grosseltern, ehe er endgültig in der Schweiz sesshaft wird. «In Tschechien war ich der Schweizer, hier der Tscheche», sagt er. Als Kind leidet er darunter, er wird gehänselt, hat Mühe in der Schule.