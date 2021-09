25. Jubiläum des Museum Tinguely - «Er war eine grosse Nummer – und ist es noch»

Paris, Antwerpen, Maastricht, Amsterdam und dann eine ganze Reihe deutscher Städte: Roland Wetzel, waren Sie überall dabei?

Ich war an allen Stationen, ja. Ausser an einer, da ich zu jenem Zeitpunkt einen anderen Anlass besuchte. Diese Reise war ein einmaliges Ereignis, um unser Museum mobil zu machen, seine besonderen Qualitäten vielen Menschen unterwegs näherzubringen und an all diesen Stationen unsere Kontakte mit den verschiedensten Kunst- und Kulturinstitutionen zu pflegen, mit denen wir zum Teil eng zusammenarbeiten.