Nachruf auf Ulrich Bremi – Er war ein Patron, ohne je den Chef herauszuhängen Auch bei seinen politischen Gegnern war Ulrich Bremi, Inbegriff des alten Freisinns, für seine Verlässlichkeit bekannt. Er hielt sich an die Abmachungen. Der weitherum geschätzte Politiker starb am Donnerstag mit 91 Jahren. Jean-Martin Büttner

Er verkörperte die Macht des alten Zürcher Freisinns wie kein anderer: Nationalratspräsident Ulrich Bremi (FDP, ZH) liest 1991 in der Wandelhalle des Bundeshauses eine Zeitung. Foto: Michael Stahl (Keystone)

Die beste Pointe über ihn stammt von einem politischen Gegner: «Unser oberster Schweizer baut Kassenschränke», so kommentierte Jean Ziegler, der Genfer Drittweltsozialist mit Hang zur Schlagfertigkeit, Ulrich Bremis Wahl zum Nationalratspräsidenten. Das war zu Beginn der Neunzigerjahre. Tatsächlich sass der Kassenschrankwart im Verwaltungsrat der Firma Kaba, die Schlüssel herstellt – und Safes.

Zieglers Satz dürfte auch Bremi zum Lachen gebracht haben. Denn der füllige, kleine, kahle Mann hatte nicht nur eine schnelle Intelligenz und die Autorität des selbstverständlich Mächtigen, sondern auch eine Menge Humor. Weil er so gemütlich aussah in seiner untersetzten, pyknischen Art, tendierte man dazu, ihn zu unterschätzen. Und fiel damit, wie der Cäsar von William Shakespeare, auf das trügerische Äussere herein, das Korpulenz mit Lethargie verwechseln liess: «Lasst dicke Männer um mich sein.»