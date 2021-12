Nachruf auf Desmond Tutu – Er war das Gewissen Südafrikas Der Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu hat Jahrzehnte gegen Apartheid und andere Ungerechtigkeiten gekämpft. Verzweifelt ist er daran nie. Nachruf auf einen, der immer an das Gute im Menschen geglaubt hat. Bernd Dörries aus Kapstadt

Hatte grossen Anteil daran, dass das Ende der Apartheid nicht in einen Bürgerkrieg mündete: Desmond Tutu, hier in einer Aufnahme von 2015. Foto: Nic Bothma (Keystone)

Natürlich hat er auch über seinen eigenen Tod gewitzelt, so wie es sich über alles und alle lustig gemacht hat, und dabei diebisch gekichert. Nach seinem Tod also, erzählte Tutu im Jahr 2010, klopft er an der Himmelspforte an und wird abgewiesen. «Du musst an einen wärmeren Ort», so Petrus zu ihm. Also geht er an einen Ort, der etwas wärmer ist und Tage später klopft der Teufel an die Himmelpforte: Was machst du denn hier, fragt der erstaunte Petrus. «Seitdem du Tutu geschickt hast, macht er zu viel Ärger! Ich bin hier, um politisches Asyl zu beantragen.»



Tutu kicherte, das Publikum lachte. So war es fast immer, wenn dieser Mann irgendwo auftrat, um zu erzählen, zu mahnen, zu schimpfen, zu trauern, es war meistens trotz allem witzig. Es mangelt in Tutus Heimat Südafrika ja nicht an Gründen zu verzweifeln, an der Gewalt, dem Rassismus, der Ungleichheit und der Korruption. Tutu hat all das angeprangert über Jahrzehnte, aber ist nie daran zerbrochen. Der Mensch sei trotz allem gut, hat er immer gepredigt. «Es gibt keine Situation, die man nicht verändern kann», sagte er oft. Der Tod gehört nicht dazu.