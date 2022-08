Später Jobwechsel – Er war Artdirector, nun beginnt er mit 50 eine Lehre als Altenpfleger Der gelernte Grafikdesigner Peter Kienzle hat einen radikalen Karrierewechsel gewagt. Die Wertschätzung, die er im neuen Beruf spürt, hält ihn selber jung. Mathias Morgenthaler

Peter Kienzle, fotografiert im Gesundheitszentrum für das Alter Rebwies. Der frühere Artdirector lässt sich mit Anfang 50 zum Pflegefachmann umschulen. Foto: Urs Jaudas

Manchmal muss Peter Kienzle selber lachen, wenn er von seinem Werdegang erzählt. Bis zu seinem 49. Lebensjahr war er als Senior Art Director tätig, was gut klang, in Realität aber oft wenig glamourös war. Und heute, mit 52 Jahren, ist er in der Ausbildung zum Pflegefachmann HF, also ein nicht mehr ganz junger Lernender. Aber die betagten Menschen, die er betreut, sagen ehrfürchtig «Herr Doktor» zu ihm.