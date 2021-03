Verteidiger Jasper van der Werff – Er vertritt den FC Basel an der U-21-Europameisterschaft Jasper van der Werff spielte beim FCB zuletzt als Ersatz für Silvan Widmer auf der rechten Abwehrseite. Nun nimmt er als einziger Basler an der U-21-EM teil. Tilman Pauls

Innenverteidiger Jasper van der Werff ist der einzige FCB-Spieler, der für die Schweiz an der U-21-EM teilnimmt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Jasper van der Werff verlässt den Rasen mit hochrotem Kopf. Für einen Einsatz hat es gegen den FC Lugano nach der Rückkehr von Rechtsverteidiger Silvan Widmer zwar nicht gereicht. Doch nach dem Abpfiff spulen die Ersatzspieler des FCB noch ein kurzes Fitnessprogramm im Cornaredo ab, um den Puls vor der Rückfahrt nach oben zu treiben.

Für Van der Werff ist die Niederlage im Tessin die letzte Partie mit seinem Club, ehe er für die Schweizer U-21 an der Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn teilnehmen wird. Van der Werff ist dabei der einzige FCB-Spieler, der von Trainer Mauro Lustrinelli für die Endrunde aufgeboten wurde.

Fünf von zehn Spielen hat der 22-Jährige in der Qualifikation in der Innenverteidigung bestritten, entweder an der Seite von Jan Bamert (Sion) oder Cédric Zesiger (YB). Kein einziges Spiel hat die Schweiz mit Van der Werff auf dem Platz verloren, und das Team kassierte in den fünf Spielen mit seiner Beteiligung gerade mal drei Gegentore.

Für die U-21 der Schweiz hat Van der Werff insgesamt sieben Spiele bestritten, fünf davon in der Qualifikation zur EM-Endrunde in Slowenien und Ungarn. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Van der Werff hat gewiss seinen Anteil daran, dass die Schweiz zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder bei einer U-21-Endrunde vertreten ist. Allerdings spielten zuletzt Zesiger und Bamert in der zentralen Verteidigung, während Van der Werff bei seinem Club als Rechtsverteidiger auflaufen musste.

Die Einsätze auf der ungewohnten Position waren nicht alle von Erfolg gekrönt. Van der Werff suchte, wie der Rest des Teams, nach seiner Form. Und ohnehin deutet alles darauf hin, dass er den FCB in wenigen Monaten wieder in Richtung Salzburg verlassen wird: Bei seiner Leihe war nie die Rede von einer Übernahme-Option.

Für Van der Werff ist die EM also auch eine Chance: Zwar sind seine Aussichten auf einen Stammplatz relativ gering. Doch er kann zum ersten Mal in seiner Karriere eine Endrunde bestreiten – und dabei auch wieder Selbstvertrauen für seine wohl letzte Phase beim FC Basel sammeln.