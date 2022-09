Neuer UNO-Menschenrechtschef – Er übernimmt einen fast unmöglichen Job Der Österreicher Volker Türk wird Nachfolger der bisherigen UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet. Sie hat ihm ein schwieriges Erbe hinterlassen. Isabel Pfaff

Das Amt des obersten Menschenrechtshüters gilt unter UNO-Kennern als «impossible job»: Volker Türk. Foto: Keystone

Volker Türk ist ein UNO-Mann durch und durch: studierter Völkerrechtler, Promotion zum UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), seither in den Diensten der Weltorganisation. Rund zwei Jahrzehnte arbeitete der Österreicher beim UNHCR in Genf, am Ende war er sogar stellvertretender Hochkommissar. 2019 holte ihn UNO-Generalsekretär António Guterres als strategischen Koordinator in sein Büro nach New York. Im vergangenen Januar machte Guterres ihn dann zum UNO-Untergeneralsekretär für Politik. Nun hat ihn die UNO-Generalversammlung vergangene Woche als neuen Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen bestätigt.