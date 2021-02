Online-Satiriker «El Hotzo» – Er twittert, was eine Generation fühlt Wenn ein Gag nicht ankommt, löscht er ihn nach einer Stunde: Der 25-jährige «El Hotzo» ist Deutschlands berühmtester Social-Media-Comedian, 700’000 Menschen lieben ihn dafür auf Twitter und Instagram. Nora Zukker

Ohne den 25-jährigen El Hotzo kann man sich Twitter im deutschsprachigen Raum nicht mehr vorstellen. Foto: Diana Pfammatter

Sebastian Hotz steht jetzt immer um 7.30 Uhr auf. «Eines meiner Rituale ist, dass ich mir den Wecker auf halb acht stelle und eine halbe Stunde im Bett liegen bleibe, bis ich die erste Idee für einen Tweet habe. Ich schreibe den ersten Gag, bevor ich aufstehe. Das fühlt sich dann an, als hätte ich etwas geschafft.»

Ausser um einzukaufen und manchmal an die frische Luft zu gehen, verlässt er seine Wohnung in Berlin nicht. Aus seinem Zimmer twittert er: «Filterkaffee muss so schmecken, als ob die Bundeshauptstadt noch Bonn wäre.» 3940 Likes, 249-mal retweetet.