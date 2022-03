Nationalspieler Kastriot Imeri – Er tut das, damit seine Eltern nie mehr putzen müssen

Servette-Mittelfeldspieler Kastriot Imeri – Er tut das, damit seine Eltern nie mehr putzen müssen Kastriot Imeri ist ein grosses Talent im Schweizer Fussball. Murat Yakin machte ihn zum Nationalspieler und sorgte bei der Familie für Freudentränen. Marcel Rohner

Mit ihm könnte Servette im Sommer viel Geld verdienen: Kastriot Imeri nach einem Tor in der Super League. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Sein letztes Tor war besonders schön, mit dem ersten Lupfer ist Kastriot Imeri an drei Gegnern vorbei, mit dem zweiten am Goalie. Es ist sein zehntes Tor in dieser Saison, erzielt gegen Sion, so oft traf er noch nie. Und so schön?

Aber etwas bleibt allen Toren gleich, ob schön, kreativ oder Abstauber: Das M, das er danach mit den Fingern formt. Es steht für Meyrin, seine Heimat, eine Stadt mit 30’000 Einwohnern, gelegen zwischen Genf und der französischen Grenze. «Dort hat alles angefangen», sagt Imeri, «dort habe ich meine ersten Bälle getreten, das will ich nie vergessen.»