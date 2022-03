Mit einfachem Rezept zum Rekord – Er trainierte zu hart – jetzt läuft er so schnell wie die Legende

Jonas Raess wie Markus Ryffel – Er trainierte zu hart – jetzt läuft er so schnell wie die Legende Jonas Raess ist 28, und kaum jemand traute ihm diese Leistungen zu: Er bewegt sich auf einem Niveau wie einst Langstrecken-Grösse Markus Ryffel. Monica Schneider

In neuen Sphären angekommen: Langstreckenläufer Jonas Raess. Foto: Gessica Giulini (On)

Es gibt diesen Punkt in praktisch jeder Sportkarriere: da, wo es nicht mehr weitergeht. Wo ein Entscheid für eine Neuausrichtung ansteht. Jonas Raess war 2018 an diesem Punkt. Seine EM in Berlin damals bezeichnet er nicht nur als «Abschiffer», sondern als «Riesenabschiffer». 21. wurde er über 5000 m, in enttäuschenden 14:01,14 Minuten. Im Nachhinein war ihm schnell klar, was er im Vorfeld falsch gemacht hatte: drei Wochen Höhentraining mit Julien Wanders in St. Moritz – «das war viel zu intensiv für mich, das verträgt mein Körper nicht», sagt Raess.