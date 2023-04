«Succession»-Star Brian Cox – Er spielt verflucht gut In der bitterbösen Serie verkörpert der 76-jährige Schotte den tyrannischen Medienmogul Logan Roy. Doch mit der Welt der Superreichen hatte sein Leben lange gar nichts zu tun. Fabian Heckenberger

«Ich halte mich für ein Schosshündchen, aber Menschen empfinden mich als bedrohlich»: Brian Cox – hier bei der «Succession»-Premiere in Madrid (29. März 2023). Foto: Borja B. Hojas (Getty Images)

Brian Cox weiss einen gepflegten Fluch zu schätzen. In Fernsehinterviews blitzen die Augen des 76-Jährigen auf, wenn er seine fein formulierten Ausführungen mit einem «Fuck» nachwürzt und hinter den Kulissen irgendjemand hektisch nach dem Knopf für den Zensur-Piep sucht. Die «New York Times» bringt es in Texten fertig, Zitate des Schauspielers mit Verweisen in Klammern zu unterbrechen: «[Expletive]» steht dort immer wieder mitten im Satz. Kraftausdruck.