Aufregung im Netz – Er soll seine Wohnung für Flüchtlinge räumen 23 Jahre lang hat Klaus Kilchling an der Wölblinstrasse in Lörrach gewohnt. Nun droht ihm und 39 Nachbarn die Kündigung, weil die Vermieterin Wohnraum für Flüchtlinge schaffen will. Die Betroffenen sind bestürzt. Sebastian Schanzer

Eine «vorgezogene Todesanzeige»: Klaus Kilchling ist bestürzt ob dem Schreiben seiner Vermieterin. Foto: Sebastian Schanzer

Er gehe da ganz bestimmt nicht raus, sagt ein 81-jähriger Mann, während er gerade in seinem Briefkasten nachschaut, was ihm die Post heute wieder an Hiobsbotschaften zugestellt hat. Vergangene Woche lag in diesem Briefkasten ein Schreiben seiner Vermieterin, der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach, einer Tochterfirma der Stadt. Die Liegenschaft an der Wölblinstrasse 21 bis 29 werde künftig «wegen ihrer besonderen Eignung» zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt, heisst es da. «Für Sie bedeutet das, dass wir in Kürze das mit Ihnen vereinbarte Mietverhältnis kündigen werden.»