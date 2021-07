Der neue Chef von Glencore – Er soll die CO₂-Schleuder grün machen Die wohl umstrittenste Firma der Schweiz hat einen neuen Chef. Er heisst Gary Nagle und muss Glencore von Grund auf verändern. Doch sein Vorgänger Ivan Glasenberg macht ihm die Aufgabe nicht gerade einfach. Jorgos Brouzos

Herkulesaufgabe: Gary Nagle ist der Nachfolger von Ivan Glasenberg an der Spitze von Glencore. Foto: Evgeny Biyatov (Keystone/One/Sputnik)

106’000’000 Tonnen. Mehr als 2,6 Millionen Lastwagen voll.

So viel Kohle hat Glencore 2020 weltweit gefördert. Diese unvorstellbare Menge setzt bei ihrer Verbrennung rund 300 Millionen Tonnen klimaschädliches CO 2 frei. Das ist ein Mehrfaches des CO 2 -Ausstosses der ganzen Schweiz – und ein gutes Geschäft für den Konzern mit Sitz in Baar, Kanton Zug.

Doch jetzt hat diese Firma einen neuen Chef, Gary Nagle. Und dieser hat einen Auftrag: Glencore muss grün werden.

Das perfekte Feindbild

Nagle übernimmt eine Firma, die nicht nur im Kohlegeschäft ein Gigant ist. Glencore ist der viertgrösste Rohstoffkonzern der Welt. 145’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern Kohle, Kupfer oder Zink. Ganze Staaten hängen von ihm ab.