Timothy Snyders Anti-Drohnen-System – Er sagt Putins Drohnen den Kampf an – mit Spendengeldern Der US-Historiker Timothy Snyder will mithilfe von Spenden ein System finanzieren, mit dem die Drohnen der Russen abgefangen werden könnten. Fraglich bleibt, ob sich Schweizerinnen und Schweizer mit einer Spende strafbar machen. Andreas Tobler

Ursprünglich wollte er den Wiederaufbau einer Bibliothek finanzieren, dann entschied er sich für ein Abwehrsystem: Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder. Foto: Alex Halada (Imago Images)

Deutschland liefert nun also Panzer an die Ukraine. Und auch in der Schweiz wird darüber debattiert, ob Leopard-Panzer, die grösstenteils irgendwo in der Ostschweiz eingemottet sind, den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung gestellt werden sollen. Wahrscheinlich bleibt es bei der Debatte, womit die Schweiz sich weiterhin neutral geben kann.