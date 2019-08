Er plant eine Steuerrevolution

Marc Chesney sieht aus wie jene, die er bekämpft. Elegant geschalt, perfekt frisiert, eindringlich dreinschauend, ­könnte er als vorbildlicher Vertreter der Finanzbranche durchgehen. Dazu passt der Beruf, Chesney leitet das Institut für Banking und Finance an der Universität ­Zürich. Aber wenn der gebürtige Pariser in französisch eingefärbtem ­Hochdeutsch losredet, fallen Sätze wie «Die Party der Finanzoligarchie geht weiter» oder «Gier ist eine Krankheit»; Sätze, die man vielleicht vom Kapitalismuskritiker Jean Ziegler erwartete, aber kaum von einem Professor in ­Quantitative Finance.