Playboy Rolf Eden gestorben – Er machte den Westberliner Kudamm zum Vergnügungsboulevard Mehrere Berliner Zeitungen berichten, dass Rolf Eden im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Der Schürzenjäger und Partylöwe machte aus seiner Leidenschaft für jüngere Frauen ein Geschäftsmodell.

September 2002 in Berlin: In einem offenen Jaguar fährt Rolf Eden vor dem Nachtclub «Big Eden» vor. Foto: Tom Maelsa (dpa/Keystone)

Der Berliner Playboy Rolf Eden ist Berichten zufolge im Alter von 92 Jahren gestorben. «In Dankbarkeit für ein langes und erfülltes Leben müssen wir nun Abschied nehmen», zitierten mehrere Berliner Zeitungen aus einem Schreiben der Angehörigen. Eden war eine der schillerndsten Persönlichkeiten West-Berlins und auch international bekannt.

Er kam als Rolf Sigmund Sostheim am 6. Februar 1930 in Berlin zur Welt, den Namen Eden gab er sich mit 17 Jahren. Seine Eltern waren Juden, sie verliessen Deutschland schon im Jahr der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933. Alle Mitglieder seiner Familie gingen frühzeitig, weshalb die Familie vollständig dem Holocaust entkam. Gut zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Eden nach Berlin zurück.

Die Klubs waren das, was Eden zur Marke machte. Der Eden Playboy Club oder das Big Eden wurden Tempel für die in der Wirtschaftswunderzeit nach Unterhaltung und Leichtigkeit gierenden Berliner. Eden galt als Erfinder der Diskotheken in Westdeutschland, betrieb auch Nachtklubs und machte den Westberliner Kudamm zum Vergnügungsboulevard.

Er galt als einer der bekanntesten Playboys Deutschlands: Rolf Eden mit Reality-Showstar Kader Loth an einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Berlin 2011. Foto: Jens Kalaene (dpa/Keystone)

Eden zeigte sich gerne umringt von schönen Tänzerinnen und jungen Frauen, die seine Klubs besuchten. Die Damen hätten ihm in den 50er Jahren den Titel Playboy gegeben, das habe sich dann bis zur Presse herumgesprochen, sagte er einmal. So machte das PR-Genie aus seiner Leidenschaft ein Geschäftsmodell: Je mehr Frauengeschichten es waren, umso besser, um im Gespräch zu bleiben. Ausserdem spielte er in etwa 30 Filmen mit.

Schon vor Jahren bezifferte Eden die Zahl seiner Geliebten auf mehr als tausend. Für seine monatlichen Unterhaltszahlungen nannte er einmal 30.000 Euro für sieben Kinder von sieben Frauen. Zu seinem Vermögen kam Eden als findiger Geschäftsmann. Seine Klubs verkaufte er schon vor Jahren für viel Geld, Eden investierte ausserdem viel in Immobilien.

