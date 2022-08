Im Zolli-Gehege – Er lebt versteckt und sperrt Weibchen ein Seine Pfleglinge lösen bei jedem Zoobesucher eine Reaktion aus, sagt Tierpfleger Christoph Studer – bei manchen Grauen, bei anderen Faszination. Er selber ist ein grosser Fan. Dina Sambar

Schlammteufel können über 70 Zentimeter lang und bis zu 55 Jahre alt werden und sind sehr kräftig. Man findet sie in den USA in den kühlen, raschen Bächen der Appalachen. Foto: © Zoo Basel

Er heisst Schlammteufel – das lässt auf nichts Gutes schliessen. Auch in der englischen Bezeichnung Hellbender wird er mit der Hölle in Verbindung gebracht. Es gibt sogar Horrorfilme, die so heissen. Womit nur hat der Riesensalamander diese unerfreulichen Namen verdient?