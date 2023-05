Superschwimmer David Popovici – Er lässt seine Goldmedaille einschmelzen – es ist ein starkes Zeichen Er ist erst 18 und schon ein Grosser seines Sports. Nun lässt David Popovici aus einer Medaille 100 Schleifen fertigen. Dahinter steckt eine bewegende Geschichte. Marcel Rohner

Noch einmal schaut er auf seine Goldmedaille, dann schneidet er das Band, an dem sie hängt, durch. Es ist das letzte Mal, dass David Popovici das Resultat seines grössten Erfolgs in den Händen hält. Er gibt die Medaille weiter, langsam wird sie in einen Kessel gesenkt, und schliesslich ergibt sie sich der Hitze, schmilzt sie einfach dahin. Die Szene wird in einem Video festgehalten.