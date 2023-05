Muttenzer bei «Masterchef»-Show – Er kocht sich aus der Komfortzone Cristian Linder schaffte es in die TV-Kochshow «Masterchef Schweiz» mit Sternekoch Andreas Caminada – nach zwei Episoden muss der Muttenzer Hobbykoch seine Kochschürze nun aber bereits wieder abgeben. Julia Gisi

Unter den Top 19 bei «Masterchef Schweiz»: Cristian Linder. Foto: 3+

Abmessen, mischen, an der richtigen Rezeptur feilen: Das alles gehört zum Berufsalltag von Cristian Linder – der 26-jährige Muttenzer ist Chemielaborant. Auch in den vergangenen Tagen dürfte man ihn beim Abmessen und Rühren gesehen haben, dies aber in einem ganz anderen Kontext: nämlich bei der TV-Kochshow «Masterchef Schweiz» auf dem Sender 3+. Seit letzter Woche flimmert die Schweizer Version des international erfolgreichen Formats wieder jeden Dienstag um 20.15 Uhr über die Bildschirme. In der Sendung stellen Hobbyköche aus dem ganzen Land ihre Kochkünste unter Beweis – und das unter den wachsamen Augen der Sterneköche und Juroren Andreas Caminada, Nenad Mlinarevic sowie der Köchin und Patissière Elif Oskan. Alle der 19 Teilnehmer haben sich im Vorfeld der Show gegen 200 andere Mitbewerber durchgesetzt und kämpfen nun Woche um Woche um den Titel Masterchef Schweiz. Mit dabei: Cristian Linder.