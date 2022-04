Fünf Unterschiede Schweiz-USA – Er kennt die Ski-Welt: Ein Blick in die mögliche Zukunft Andermatts Preise, Personal, Pässe: Amerikaner betreiben ihre Skigebiete anders als die Schweizer. Roger Gfrörer, der weltweit 672 Gebiete befahren hat, zeigt die auffallendsten Unterschiede. Jon Mettler

Skifahrer geniessen letzte Tage der laufenden Wintersaison auf dem Nätschen im Skigebiet Andermatt-Oberalp-Sedrun. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Lange versuchte der weltweit grösste Betreiber von Skiresorts in Europa Fuss zu fassen. Nun steigt die US-Firma Vail Resorts ausgerechnet in der Schweiz ein. Das Unternehmen übernimmt eine Mehrheit an der Destination Andermatt des ägyptischen Geschäftsmannes Samih Sawiris.

In den USA hat er 75 Skigebiete besucht. Er war unter anderem in Beaver Creek und Park City unterwegs – beide Gebiete gehören zum neuen Besitzer von Andermatt.