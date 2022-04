Patrick Huber im Porträt – Er kämpft für die Entlastung der Familien Die Kandidatur des 30-jährigen Mitte-Politikers für den Riehener Gemeinderat kam überraschend. Auch für ihn. Wieso er sein junges Alter als Vorteil ansieht und wo er bereits Erfahrung in der Politik sammeln konnte. Andrea Schuhmacher

Patrick Huber hat nahezu sein ganzes Leben in Riehen verbracht. Heute ist er im Niederholzquartier zu Hause. Foto: Kostas Maros

Wer ist Patrick Huber? Wer ist dieser 30-jährige Riehener Gemeinderatskandidat, der bereits zehn Jahre Politerfahrung in der Legislative hat? Er, der damals Daniel Albietz’ Sitz im Einwohnerrat erbte – und am 24. April dessen Sitz im Gemeinderat für sich gewinnen will? Er, der als Fünfter im Bunde die bürgerliche Allianz in der Exekutive stärken soll?