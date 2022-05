Der FCZ-Jubel – «Er ist Weltklasse! Unser Patron, Vater, Onkel» Mirlind Kryeziu lobt Blerim Dzemaili überschwänglich. Dzemaili wiederum lobt alle anderen, an vorderster Stelle Trainer Breitenreiter. Thomas Schifferle

Blerim Dzemaili bejubelt mit Torschütze Nikola Boranijasevic das 2:0 gegen den FC Basel. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Um 18.23 Uhr ist das Spiel aus. Und das grosse Ziel erreicht. Schon während Minuten haben die Zürcher an der Seitenlinie auf diesen Moment gewartet, der Trainer, der Sportchef, die Spieler und Betreuer. Und ganz vorne der Präsident. Ancillo Canepa ist in Gedanken versunken und streckt langsam die Arme in die Höhe, als Fedayi San den Match beendet.