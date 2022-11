Wer ist der Bundesratsgatte? – Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schweizer Autoren Lukas Hartmann, der 78-jährige Ehemann der zurücktretenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga, ist ein Meister des historischen Romans. Alexander Sury

Ein Blick in die Freiheit: Für den Schriftsteller Lukas Hartmann ist der Aussichtspunkt auf dem Berner Gurten der absolute Traumplatz. Foto: Karl-Heinz Hug



Seit 1996 ist Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit dem Schriftsteller Lukas Hartmann verheiratet. Das Paar lebt in Spiegel bei Bern. 2016 machten Sommaruga und Hartmann öffentlich, dass sie unter der Woche in getrennten Wohnungen leben, er im Haus am Hang des Berner Hausbergs Gurten, sie in einer Wohnung in der Berner Altstadt.