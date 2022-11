Schwedischer Ballkünstler im Porträt – Er ist dreifacher Weltmeister und arbeitet 100 Prozent auf der Bank Robin Nilsberth jagt an der Unihockey-WM seine nächste Goldmedaille. Ein Triumph in der Schweiz wäre für den 33-Jährigen doppelt speziell. Annick Vogt

Dauerbrenner: Für Robin Nilsberth (rechts) ist es die sechste Unihockey-Weltmeisterschaft. Foto: Freshfocus

Über 100 Länderspiele und mehr als 100 Skorerpunkte für Schweden. Drei Weltmeistertitel. 15 Jahre in der höchsten schwedischen Unihockeyliga. Dreimal schwedischer Meister. Robin Nilsberth gehört zu den besten Verteidigern der Welt. Er hat den Namen «King of Slapshot» nicht umsonst erhalten, sein Schuss ist gefürchtet. In Zürich und Winterthur bestreitet er derzeit seine sechste WM und will mit Schweden den vierten Titel feiern. Mit seinen 33 Jahren hat er mehr erreicht, als sich viele andere nur erträumen können. Doch so erstaunlich diese Zahlen sind, das ist noch nicht alles.