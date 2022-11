Vor dem Basler Stadtlauf – Er ist auf einem Auge blind und gewinnt jedes zweite Rennen Urs Frey aus Riehen lebt mit transplantierten Hornhäuten und ist sehbehindert. Dennoch zählt der 77-Jährige zu den schnellsten Volksläufern seiner Altersklasse. Am Basler Stadtlauf bestreitet er sein 175. Rennen. Dominic Willimann Tobias Müller

Startet Urs Frey (links) an einem Lauf, ist er immer bei den Schnellsten seiner Altersklasse – hier am Switzerland Marathon light 2022 in Sarnen. Foto: PD

Vor vier Jahren ist Urs Frey letztmals den Basler Stadtlauf gelaufen. Die 5,5 Kilometer absolvierte der damals 73-Jährige in 21:28,5 Minuten, was einem Tempo von 3:54 Minuten pro Kilometer entspricht – ein fantastisches Ergebnis für den Sieger der Kategorie Ü-70. Doch es ist nicht die Zeit allein, die den passionierten Läufer aus Riehen zu einer Ausnahmeerscheinung in der regionalen, ja nationalen Laufsportbewegung macht. Urs Frey ist auf dem linken Auge blind, rechts sieht er noch etwa «60, an guten Tagen 70 Prozent».

Es ist inzwischen 27 Jahre her, dass er mit den Augen Probleme bekam. Rasch waren sich die Ärzte einig: Frey leidet an der Fuchs-Endotheldystrophie, einem Gendefekt. Diese Hornhauterkrankung ist beim heute 77-Jährigen so stark ausgeprägt, dass er seither x-mal operiert werden musste. Der erste Eingriff erfolgte 2006.

Inzwischen hat der frühere Spediteur gelernt, mit dieser Krankheit umzugehen. Und mit der Tatsache, dass seine Augen Hornhautimplantate von drei verstorbenen Menschen tragen. Wird diese Hornhaut abgestossen, wird es für Frey kritisch, und eine nächste Operation wird wohl fällig.

Die Duelle mit dem Zwillingsbruder

Doch klagen mag der Riehener nicht. Vielmehr hat er im Joggen seinen Sport gefunden – obwohl er nur zweite Wahl war. Eigentlich wollte Frey zum Ballett. Als 18-Jähriger lässt er sich sechs Jahre lang zum Balletttänzer ausbilden. Jeden Tag nach der Arbeit fährt er ins Training. «Das war knallhart und hat mich in Sachen Disziplin und Ausdauer bis heute geprägt.»

Frey ist talentiert. So begabt, dass er beim Stuttgarter Ballett vortanzen darf – und dort aufgenommen wird. Frey kündigt in Basel seinen Job, bekommt ein Stipendium und trainiert noch intensiver. Das Mitwirken an der Staatsoper Stuttgart steht kurz bevor, dann passiert das Malheur. Bei der Landung nach einem Sprung reisst Frey das vordere rechte Kreuzband. Vorbei ist es mit der Spitzensportkarriere.

Es kommt gar noch schlimmer. Zurück in seinem gelernten Beruf, kann der Basler wegen dieser Verletzung lange gar keinen Sport mehr treiben. Doch Frey merkt, wie ihm die Bewegung im Alltag fehlt. Und er erinnert sich an den jungen Urs Frey, der an den Schülermeisterschaften den Kollegen um die Ohren flitzte.

Oder: wie er die Duelle mit seinem Zwillingsbruder für sich entschied. Regelmässig mussten die zwei 11-Jährigen in den Klavierunterricht ins Kohlenbergschulhaus. Während Urs Frey vom Riehener Niederholz-Quartier in die Stadt rannte, nahm der Bruder das Tram. Frey erzählt: «Nach dem Badischen Bahnhof holte ich das Tram ein und war zumeist vor ihm in der Klavierstunde.» Allerdings war Frey danach erschöpft und zitterte, während sein Bruder wohl erholt in die Lektion ging.

Dieser Wettkampfgedanke hat Frey bis heute nicht mehr losgelassen. Schon als er mit 44 seinen ersten Volkslauf bestritt, war ihm die Endzeit wichtig. «Ich wusste, dass was drinliegt.» Doch wieder werfen ihn gesundheitliche Probleme zurück. Diesmal ist es die Achillessehne, die ihn zu vielen Pausen zwingt. «Erst mit 56 war mein Körper austariert.» Von da an geht es in Urs Freys Hobby-Laufkarriere steil aufwärts.

Trainiert wird auch in den Ferien: Urs Frey beim Joggen am Champfèrersee bei Silvaplana. Foto: PD

Wenn er am Samstag zum Basler Stadtlauf startet, ist dies seine 175. Volkslaufteilnahme. In Anbetracht seiner Motivation und der schon langen Laufkarriere keine aussergewöhnliche Zahl – aufgrund seiner Probleme mit der Achillessehne und dem Augenleiden jedoch umso mehr. Und aussergewöhnlich ist vor allem, dass er sich bei drei von vier Starts auf dem Podest klassiert. Dabei beeindruckt, dass Frey im Schnitt jedes zweite Rennen gewinnt.

Das Einzeltraining in den Langen Erlen

Allerdings wird die Hürde zum Sieg für Frey von Jahr zu Jahr höher. Er sagt über sich selbst, er sei am Scheitelpunkt seiner Karriere. Weil bei den Volksläufen vielmals keine Kategorien für Ältere als Ü-70 angeboten werden. Was für den 77-Jährigen heisst, dass seine grössten Konkurrenten bis zu sieben Jahre jünger sind – und der Abstand mit jedem Jahr grösser wird. Das muss zwar nicht heissen, dass Frey nicht als Sieger hervorgeht (wie zuletzt am Muttenzer Herbstlauf, als er einen sieben Jahre jüngeren Läufer hinter sich liess), doch weiss er, dass das Überqueren der Ziellinie als Erster nicht mehr selbstverständlich ist.

Frey gibt offen zu: Würde er in der Rangliste irgendwo im Nirgendwo klassiert sein, würde ihm wohl die Motivation für das tägliche Training fehlen. Für dieses ist er zumeist in den Langen Erlen anzutreffen, wo sie ihn «den weissen Kenianer» nennen. Dieser Trainingsort ist für Frey deshalb wichtig, weil er jede Ecke kennt und ihm das Laufen mit dem eingeschränkten Sichtfeld dadurch leichter fällt.

Denn Frey weiss um die Herausforderung der schnellen Beine und der Augen, die ihm nicht nur die Sicht, sondern auch den Gleichgewichtssinn erschweren. So kann es vorkommen, dass Frey während eines Laufs stürzt. «Dann, wenn es zum Teil plötzlich in ein dunkles Waldstück geht.» Doch Aufgeben ist für ihn danach kein Thema. «Ich stehe auf, und weiter gehts.»

Beim Basler Stadtlauf denkt Frey nicht ans Stürzen. Vielmehr zählt der Rundkurs durchs Gross- und Kleinbasel zu seinen Lieblingsveranstaltungen. Seine Bilanz: siebenmal Erster, dreimal Zweiter, zweimal Dritter.

Und in diesem Jahr? Frey überlegt, ehe er sagt: «Ich habe die Startliste und die Jahrgänge studiert. Aber das Podest ist das Ziel.» Schliesslich sei es für ihn das grösste Glücksgefühl, «wenn ich auf dem letzten Kilometer merke, dass ich vorne dabei bin». Und dabei seine körperlichen Strapazen von früher und heute ganz weit weg sind.



