Er wird gebührend verabschiedet: Ein Berlusconi-Porträt wird auf eine Gebäudewand in Genua projiziert. Foto: Anna Kurth (AFP)

Italien ist immer wieder grosse Oper, viel Spektakel, laut und unterhaltsam, im Alltag wie in der Politik. Von daher muss man die schier überbordenden Emotionen ein wenig herunterdimmen, die der Tod Silvio Berlusconis (lesen Sie hier den ausführlichen Nachruf) freigesetzt hat. Die Zeit seit der Nachricht am Montagmorgen bis zum Staatsakt am Mittwochnachmittag im Mailänder Dom und vermutlich noch länger ist medialer Ausnahmezustand.