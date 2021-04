Nachruf auf Rudolf Kelterborn – Er hielt wenig von Künstlern, die sich nur um ihre Kunst kümmern Der bedeutende Basler Komponist Rudolf Kelterborn ist 89-jährig gestorben. Susanne Kübler , Simon Bordier

Kompetent, engagiert, aber nicht immer einfach: Rudolf Kelterborn in seiner Wohnung in Basel. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Wie hört man auf? Diese Frage hat den Basler Komponisten Rudolf Kelterborn immer wieder umgetrieben. Und nicht selten waren die Schlüsse die interessantesten, überraschendsten Passagen seiner Werke.

So freute er sich noch Jahre nach der Uraufführung seines «Namenlos» (1996) diebisch darüber, dass kaum jemand im Publikum den Sänger bemerkt hatte, der mit den Musikern aufs Podium gekommen war – und der dann in den letzten Takten des Orchesterwerks ein Petrarca-Sonett sang. «Vegghio, penso, ardo» lauteten die letzten Worte, «ich wache, denke, glühe» – was man durchaus als Selbstporträt Kelterborns hören kann.

Kelterborn war ein Frühstarter: Schon als Primarschüler hatte er zu komponieren begonnen. Und bereits als 24-Jähriger wurde er – nach Studien bei Willy Burkhard, Boris Blacher und Wolfgang Fortner – als Theorielehrer an der Musik-Akademie Basel engagiert. Mit Werkaufträgen wurde er schon damals regelrecht eingedeckt.

Selbstverständlich war dieser Erfolg nicht, denn Kelterborn schrieb keine einfache Musik. Immerhin hat er sie so einfach wie möglich notiert; er kam ohne viele Zusatzzeichen und spektakuläre 11/8-Takte aus, die er als «Hochstapelei» empfand. «Eine Partitur, die komplexer und differenzierter klingt, als sie aussieht, ist eine gute Partitur», hat er einmal gesagt.

Alt und neu kombiniert

Zu dieser Haltung passte, dass Kelterborn auch ein leidenschaftlicher (und sprachlich hochbegabter) Vermittler war. Nicht nur als Lehrer in Basel, Detmold, Zürich und Karlsruhe: Er war auch Hauptleiter der Abteilung Musik bei Schweizer Radio DRS (1974–80), Chefredaktor der «Schweizerischen Musikzeitung» (1969–75) und Direktor der Musik-Akademie Basel (1983–94). 1987 gründete er zudem mit Heinz Holliger und Jürg Wyttenbach das Basler Musik Forum – und plante dort Programme, die mit ihren klugen Bezügen zwischen Gegenwart und Vergangenheit weit über Basel hinausstrahlten.

Die Musik-Akadmie hat ihrem langjährigen Direktor und Dozenten «eine Phase der Konsolidierung und stetigen inhaltlichen Erweiterung» zu verdanken, wie die Hochschule in einer Würdigung schreibt. «Massgeblich befördert wurde dies durch den Umbau der ehemaligen Druckerei Boehm an der Leonhardsstrasse zu Unterrichtsräumen, den Ausbau des Elektronischen Studios und die Arbeitswochen mit internationalen Komponisten wie Luciano Berio und Hans Werner Henze.»

Musiktyrann oder Genie?

Studierende und Kollegen an der Basler Musikhochschule nahmen Kelterborn als kompetenten, engagierten, aber nicht immer einfachen Charakter wahr. So schrieb der Pianist Jean-Jacques Dünki in einem BaZ-Beitrag zum 70. Geburtstag des Komponisten: «Wer ist Rudolf Kelterborn? Vor gut dreissig Jahren hörte ich den verballhornten Namen ‹Polterkern› – ein Musiktyrann oder ein Genie?» Jahre später habe er Kelterborn nach einem Konzert gesehen, so Dünki: «Er trank Bier, redete Baseldytsch und erschien nur halb so gefährlich.» Er habe ihn als «sorgfältig, intensiv und fordernd, mit einem leisen Unterton von Ungeduld» erlebt.

Im Musikleben sei der Komponistenname Kelterborn eine etablierte Grösse gewesen, so Dünki, «niemand flüchtet vor seinen Partituren»: «Nur seine Opern und damit nicht der unwichtigste Teil seines Œuvres scheinen für unsere Theater Fremdkörper geworden zu sein, auch und gerade in seiner Heimatstadt Basel.»

Manchmal frage er sich selbst, wann er überhaupt komponiert habe, sagte Kelterborn. Aber seine Jobs waren ihm wichtig, er hielt wenig von Künstlern, die sich nur um ihre Kunst kümmern. Zudem konnte er so auch mal Aufträge ablehnen und wirklich nur das schreiben, was er wollte.

Er wusste diese Freiheit zu nutzen; je älter er wurde, desto risikofreudiger, fantasievoller, undomestizierter wirkte seine Musik. Kelterborn selbst freute sich am meisten darüber, wenn wieder irgendwo «ein Fenster aufging», wie er es nannte. Nun sind die Fenster zugegangen. Rudolf Kelterborn ist 89-jährig in Basel gestorben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.