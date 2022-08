Sissachs Friedhofsgärtner geht in Rente – Er hat sich fast ein ganzes Leben um die Toten gekümmert Martin Schmid sagt, für ihn seien keine zwei Beerdigungen je gleich gewesen. Möglicherweise wird es auch keinen Zweiten wie Martin Schmid mehr geben. Daniel Aenishänslin

Martin Schmid lässt die verstorbenen Kinder im Zentrum seines Gottesackers bestatten. Die bunten Sitzbänke und der Regenbogen sind eine Hommage an sie. Foto: Nicole Pont

«Man muss einen Toten auch mal anfassen oder ihm eine Blume in die Hand drücken können», bringt es Martin Schmid auf den Punkt. Davor würden viele zurückschrecken, die sonst ganz gerne Schmids Job antreten würden. «Die Einstellung macht den Unterschied.» Er sagt dies mit derselben Ruhe, die sein Friedhof an diesem Sommermorgen ausstrahlt. Schmid ist Friedhofsgärtner in Sissach. Noch bis Heiligabend. Dann geht er in Pension.