Volksinitiative gegen Feuerwerk – Er hat genug von der Knallerei Roman Huber will mit einer Volksinitiative Feuerwerk mit Ausnahmen schweizweit verbieten. Dem Aargauer Hundetrainer geht es dabei um den Schutz der Tiere und Menschen. Alessandra Paone

Der frühere Journalist Roman Huber ist erst durch seine Kinder «auf den Hund gekommen», wie er selber sagt. Neben Soleil (im Bild) gehört auch Ayla zur Familie. Foto: Nicole Fröhlich

Roman Huber verbringt Silvester normalerweise mit seiner Frau und den beiden Hunden Soleil und Ayla im Berghaus Oberbölchen im Baselbiet. Dort bekommen sie das «Gechlöpfe» nicht mit, sehen höchstens das Blitzgewitter am Himmel, das Huber aber weniger als Lichtspektakel wahrnimmt. Er sagt: «Es sieht aus wie im Krieg.»

Weil aber in Corona-Zeiten alles anders ist, verbringt der frühere Journalist den Jahreswechsel 2020/21 ausnahmsweise zu Hause im aargauischen Untersiggenthal. «Ich bin erschrocken», sagt Huber am Telefon. Bereits am 28. Dezember seien die ersten Raketen abgefeuert worden. Und das habe nicht etwa in der Neujahrsnacht aufgehört, am Abend des 1. Januar habe es immer noch geknallt. «Heftig!»