Parodie auf Verschwörungstheorien – Er hat den «Vögel sind Spionage-Drohnen»-Mythos erfunden Ein junger Amerikaner hat eine absurde Theorie in die Welt gesetzt. Das Gehemnis seines Erfolgs: Er bediente sich bewährter Methoden aus der Verschwörer-Szene. Jürgen Schmieder, Los Angeles

Peter McIndoe hat die Rolle des Verschwörungsgläubigen vier Jahre lang voll durchgezogen. Foto: Rana Young/New York Times/Redux/laif

Es gibt keine Vögel. Was die Leute am Himmel sehen, sind Spionage-Drohnen der US-Regierung, mit denen sie die Menschen überwacht. Der Geheimdienst CIA hat seit 1959 Milliarden Vögel in den USA getötet und durch Drohnen ersetzt, die ihre Batterien an Überland-Stromleitungen aufladen sowie Drogen aus Mexiko ins Land holen, damit die Bevölkerung ruhiggestellt wird. Wird Zeit, dass jemand die Leute aufklärt! Birds aren't real!