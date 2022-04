Deutscher Bauer in der Ukraine – Er hat das Korn, das die Welt braucht – und wird es nicht los Weizen, Mais, Soja: Markus Schütte hat auf seinem Hof in Pidloszi alles, was knapp wird. Doch die Handelswege sind geschlossen. Könnte ein «grüner Korridor» für Europa helfen? Kathrin Werner , Sonja Zekri

Im Sommer ist es hier wärmer als in der Schweiz, und es gibt immer genug Regen: Landschaft in der Ukraine. Foto: Alamy Stock

Störche ziehen in Schwärmen über das nackte Land. Der Storch ist in der Ukraine der Vogel des Wohlstands und des Friedens. Diese Vögel des Friedens kehren aus dem Winterquartier zurück nach Wolhynien in der Westukraine, zwei Stunden nördlich von Lwiw.

Bauer Markus Schütte vor einem Wachhäuschen aus der Sowjetzeit, dahinter reihen sich seine Landwirtschaftsmaschinen auf. Foto: Sonja Zekri

Von der Anhöhe sind auch die beiden Kleinstädte Dubno und Luzk zu sehen, wo russische Raketen am 26. März zwei Treibstofflager zerstörten. Es war der dritte Einschlag seit Beginn des Krieges.