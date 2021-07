Italiens Abräumer Giorgio Chiellini – Er grätscht und lächelt – und kann richtig gut nerven Der Captain der «Squadra» verkörpert den Verteidiger vom alten Schlag: zäh, kantig, drahtig. Doch bei aller Ungelenkigkeit ist der 36-Jährige der Anführer eines modernen Italien. Oliver Meiler aus Rom

Beinhart, abgezockt und herzensgut: Die Facetten des «Giorgione» Chiellini. Video: Tamedia

Giorgio Chiellini, 36 Jahre alt, stehen alle Schlachten ins Gesicht geschrieben, und es sind ja etliche zusammengekommen über die Jahre, viele davon hat er heldenhaft gefochten. Wie oft hat man «Il Chiello», wie die Italiener den toskanischen Innenverteidiger und Captain der Nationalmannschaft rufen, zum Schluss einer Partie hinkend und mit Notverband am Kopf gesehen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Diese Auftritte sind seine liebsten Trophäen. Dreimal in seiner Karriere hat Chiellini seine Nase gebrochen. In seiner Autobiografie «Io, Giorgio» nennt er sie auch Falkennase oder «nasotto», weil sie so gross und prägend geraten ist. «Ich habe kein französisches Näschen, sagen wir es mal so», schreibt er mit dieser feinen Selbstironie, die seine Härte auf dem Platz etwas dimmt. In Luftduellen zieht er den Kopf nie zurück. Die Hände vorm Gesicht? Der Reflex steckt nicht in ihm drinnen, immer mit der Nase voraus.