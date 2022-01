Kämpfer für Spaniens Bürgerkriegsopfer – Er gräbt nach Leichen und wühlt das ganze Land auf Überall liegen die Toten des Franquismus, erschossen, verscharrt – und totgeschwiegen. Emilio Silva hört nicht auf, nach Verschwundenen zu suchen. Und trifft auf Widerstand. Karin Janker

Die wenigsten Spanier haben jemals seinen Namen gehört. Dabei ist Emilio Silva dabei, das Land für immer zu verändern. Foto: Karin Janker

Einer der ersten Toten, die Emilio Silva ausgegraben hat, war sein eigener Grossvater. Mehr als 20 Jahre ist das her. Er ruhte da schon 64 Jahre lang in einer Grube neben der Landstrasse von Priaranza del Bierzo im Nordwesten Spaniens. Aber er ruhte nicht wirklich. Spaniens Bürgerkriegsopfer sind unruhige Tote. Auch Emilio Silvas Grossvater.

Die Franquisten hatten ihn im Oktober 1936 festgenommen und wenige Tage später ermordet, weil er als Unterstützer der Republik galt. Die Leute im Dorf kannten die Stelle, an der Francos Soldaten damals 14 Männer aus der Gegend erschossen und an Ort und Stelle vergraben hatten. Aber niemand war auf die Idee gekommen, die Toten auszugraben, zu identifizieren und in Würde zu bestatten. Niemand hatte sich getraut oder es für nötig befunden. Silva kam und tat es, seiner Grossmutter zuliebe und ein bisschen auch für sich selbst. Und er hat seitdem nicht mehr aufgehört, nach den Verschwundenen zu suchen, die zu Zehntausenden in Spaniens Erde liegen.