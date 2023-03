Reportage am Gymnasium Laufen – Er ging zu Fuss nach Moskau Viele Bekanntschaften durfte Christian Zimmermann machen, aber auch Situationen erleben, die Nervenkitzel auslösen. Daniel Aenishänslin

Christian Zimmermann kämpft in Polen mit einer Sandpiste. Foto: PD

Für verrückt würden die meisten jemanden halten, der vom solothurnischen Flumenthal nach Moskau wandert. Einen modifizierten Einkaufswagen vor sich herschiebend. Christian Zimmermann hat es gemacht. Am Montag, 13 März erzählt er um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Laufen davon.

Im Mai 2019 startete er seine Reise über 3392 Kilometer durch die Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, Litauen, Lettland und Russland. Nach 111 Tagen und über 30'000 Höhenmeter erreichte er sein Ziel. «Die Vorstellung, ganz friedlich auf dem Roten Platz einmarschieren zu können, beflügelte mich ungemein, sagte Zimmermann gegenüber der Internet-Plattform weltwach.de.

Auf dem Einkaufswagen: die Campingausrüstung, Proviant für eine Woche und zehn Liter Wasser. Nicht fehlen durfte die Kameraausrüstung inklusive Drohne sowie ein Notebook. Leer wog der Einkaufswagen 43 Kilo, voll beladen über 90 Kilo.

«Das Wetter ist definitiv eine Einstellungssache», so Christian Zimmermann gegenüber weltwach.de, «der Start meines Moskau-Trips war eiskalt, dann kam der Regen mit massiven Überschwemmungen an der Donau und dann fast ohne Übergang direkt der Sommer.» Pro Tag legte Zimmermann durchschnittlich 35 Kilometer zurück.

«Mit Händen, Füssen und einem Lächeln im Gesicht»

Am Eindrücklichsten habe er die Begegnungen mit fremden Menschen empfunden. Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft seien «grandios» gewesen. Er erzählte von einem lettischen Bauern, den er antraf, als er auf dessen Wiese campierte. «Mit Händen und Füssen und einem Lächeln im Gesicht machte er mir klar, dass ich bleiben darf», berichtete Christian Zimmermann, «eine halbe Stunde später war er wieder zurück und übergab mir zehn Eier von seinen Hühnern, einen Laib Brot, ein halbes Kilo Käse und einige Gurken und Tomaten.»

Sympathisch sei auch der Empfang auf der Schweizer Botschaft in Moskau gewesen. Negativ in Erinnerung geblieben sei ihm der motorisierte Verkehr in Russland. 500 Kilometer habe er auf einer öden Überlandstrasse zurückgelegt. «Viele Verkehrsteilnehmer nahmen überhaupt keine Rücksicht auf einen Fussgänger wie mich», so Christian Zimmermann, «ich musste die ganze Zeit hoch konzentriert marschieren, um gegebenenfalls blitzschnell die Strasse verlassen zu können, was auch regelmässig vorkam.»

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

