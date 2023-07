Hoffnungsträger Wes Streeting – Er gilt als künftiger Labour-Star Der britische Schatten-Gesundheitsminister war das Kind minderjähriger Eltern, sein Grossvater sass im Gefängnis. Wes Streeting hat sich aus schwierigen Verhältnissen empor gearbeitet. Sein Sendungsbewusstsein sorgt aber für Kritik. Michael Neudecker

Der britische Schatten-Gesundheitsminister Wes Streeting im Juni 2023 in Selby, England. Foto: Getty Images

Wes Streeting war die Woche zu Gast bei Radiosendern, er sagte wieder ein paar Sätze, denen es nicht an Klarheit mangelt. Eine Privatisierung des Gesundheitssystems NHS gebe es «nur über meine Leiche». Oder: Der NHS sei «ein Service, kein Schrein, wir müssen aufhören, ihn wie eine Religion zu behandeln». Ähnliches sagte und schrieb Wes Streeting bei Sky News, GB News, im «New Statesman», auf Twitter und so weiter.

Insgesamt 18 Medientermine habe er in den vergangenen zwei Wochen absolviert, heisst es, mehr als jedes andere Mitglied der «Front Bench» der Labour-Partei, inklusive Chef Keir Starmer. Wes Streeting ist der Rising Star der Partei, aber das gefällt nicht allen. Denn Streetings übermässige Medienpräsenz liegt nicht unbedingt an seiner Rolle als Schatten-Gesundheitsminister. Sondern vor allem an seinem Buch.

Eine Biografie mit 40, ernsthaft?

Wes Streeting wurde im Januar 1983 im Londoner Osten geboren, als Kind von minderjährigen Teenager-Eltern. Als er auf die Welt kam, lebte seine Mutter Corinna in einer Sozialwohnung mit ihren beiden Geschwistern und ihrer Mutter. Die Mutter von Corinna war gewalttätig und schwer berechenbar, als Baby verbrachte sie selbst mit ihrer Mutter mehrere Wochen im Gefängnis. Der Vater von Corinna wiederum – Wes Streetings Grossvater – war zum Zeitpunkt von Streetings Geburt gerade im Gefängnis, wegen eines bewaffneten Raubüberfalls. «Schwierige Verhältnisse» wird so etwas in Jugendamt-Berichten genannt, hinzu kam, dass die Mutter ihrer Tochter dringend zur Abtreibung riet, wie auch der damals 17-jährige Freund von Corinna, Wes Streetings Vater. Am Tag des Abtreibungstermins ass Corinna absichtlich ein reichhaltiges englisches Frühstück, «Fry Up» genannt. Die Abtreibung konnte aber mit vollem Magen nicht durchgeführt werden. All das ist nachzulesen in Streetings Buch mit dem Titel «One Boy, Two Bills and a Fry Up».

Wes Streeting ist jetzt 40 Jahre alt, und wenn man mit älteren Labour-Abgeordneten über ihn spricht, dann hört man: Der Junge sei ja ein talentierter Politiker, aber auch mit einem Selbstbewusstsein gesegnet, das wirklich schwer auszuhalten sei. Eine Biografie mit 40, ernsthaft?

Unglücklich, sagen die einen, Neid, sagen die anderen.

Im Schattenkabinett der Labour-Partei sitzen einige eher unerfahrene Politiker, aber auch ein paar profiliertere wie die für das Finanzwesen zuständige Rachel Reeves oder die Schatten-Innenministerin Yvette Cooper. Wes Streeting ist irgendwo dazwischen, er wurde 2015 erstmals als Abgeordneter gewählt, in Ilford North, einem Wahlkreis, in dem seit zehn Jahren die Konservativen den Abgeordneten gestellt hatten. Er galt schon damals als rhetorisch brillant, moderat und nicht meinungsscheu. Streeting verehrt Tony Blair und wandte sich gegen Jeremy Corbyn, als der vom ultralinken Flügel der Partei plötzlich zum Vorsitzenden aufstieg.

Mit dem ultralinken Parteiflügel kann der offen homosexuelle und sich für LGBTQ-Rechte einsetzende Streeting nicht viel anfangen, in seinem Buch deutet er an, warum: Er beschreibt mit Bewunderung sein Verhältnis zu seinem Grossvater väterlicherseits, einem gläubigen Christen und Tory aus der Arbeiterklasse. «Two bills», zwei Rechnungen, das ist eine Metapher für seine sehr unterschiedlichen Grossväter.

Dass Streeting gerade jetzt auf Promotion-Tour in eigener Sache geht, während Keir Starmer und die meisten anderen Mitglieder seines Kabinetts versuchen, den Wählern klarzumachen, was genau sie vorhätten nach einer möglichen Wahl im kommenden Jahr, das halten einige in der Partei für unglücklich. Das sei doch nur Neid, sagen andere, Streeting sei eben ein ungewöhnlicher Politiker mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Zweifel daran, dass Wes Streeting zur Zukunft von Labour und damit vielleicht auch von Grossbritannien gehören wird, hat niemand.

