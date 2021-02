Porträt von Alexei Nawalny – Er gibt sich nicht geschlagen Der russische Oppositionschef legt sich mit allen an. Er wird vergiftet, verhaftet und kommt nun ins Straflager. Doch was will der Mann eigentlich, der im Westen zum Anti-Putin geworden ist? Zita Affentranger

Angespannt, aber ungebrochen: Alexei Nawalny vor dem Gericht, das seine Haftstrafe bestätigt hat. Foto: Yuri Kochetkov (EPA)

Sein freches Grinsen hat Alexei Nawalny noch nicht verloren, im Gerichtssaal zeigt er das Victoryzeichen. Dann formt er für seine Frau wieder das Herz, diesmal in Handschellen. Und plötzlich ist ihm die Anspannung anzusehen. «Ich bereue nicht, dass ich zurückgekommen bin», sagt er mit fester Stimme, und tigert unruhig durch den Glaskasten, in den er eingesperrt ist.

Der 44-Jährige hat wirklich keinen Grund zum Lachen: Er muss für mehr als zweieinhalb Jahre ins Lager, finanziell ist er ruiniert nach den Verleumdungsklagen russischer Oligarchen gegen seinen Antikorruptionsfonds. Laut eigenen Angaben hat er mehrere Millionen Franken Schulden. Damit hat sich der Oppositionschef in einem ganzen Netz von Fallstricken verheddert, aus dem er sich nicht mehr leicht wird befreien können. Wenn überhaupt.

Von links nach rechts und zurück

Rund 20 Jahre hat er an diesem Netz gestrickt. Politisch ist er dabei von linksliberal nach rechtsnationalistisch und wieder nach links gesteuert. Seine politische Karriere beginnt der Jurist 1999 bei der liberalen, prowestlichen Partei Jabloko, die in der Zeit von Präsident Boris Jelzin eine Rolle spielte.

Nawalny unterstützt die radikalen Wirtschaftsreformen und die Schocktherapie, welche Millionen Russen mit einer überstürzten Freigabe der Preise in Armut und Chaos gestürzt hat. Er bezeichnet sich selber als «Marktfundamentalisten» und findet auch nichts dabei, dass Jelzin 1993 das Parlament mit Panzern beschiessen lässt, um die heute so scharf kritisierte Präsidialverfassung durchzusetzen.

Der Fall Ives Rocher holt Nawalny ein Infos einblenden Ein Gericht in Moskau hat Alexei Nawalny verurteilt, die Strafe aus einem Prozess aus dem Jahr 2012 abzusitzen, weil er die Bewährungsauflagen verletzt habe. In dem Verfahren waren der Oppositionspolitiker und sein Bruder wegen Betrug und Geldwäscherei angeklagt. Oleg Nawalny, damals ein hoher Beamter bei der russischen Post, hat offenbar dem französischen Kosmetikkonzern Yves Rocher empfohlen, seine Lieferungen über einen privaten Anbieter befördern zu lassen statt mit der Post. Er empfahl seine eigene Firma und verdiente mit dem Geschäft rund 1,2 Millionen Franken. Diese Firma ist eine Tochter einer zypriotischen Offshoregesellschaft, deren Begünstigte beide Brüder Nawalny sind. Die Brüder wurden 2012 wegen Betrug und Geldwäscherei zu je 3,5 Jahren verurteilt, Oleg wurde noch im Gerichtssaal verhaftet, Alexei kam auf Bewährung frei. Beide beteuern ihre Unschuld. Yves Rocher sagt, es sei kein Schaden entstanden. Der Europäische Gerichtshof nannte das Verfahren damals «willkürlich und offensichtlich vernunftwidrig». (za)

Als die Wähler 2003, zwei Jahre nach der Wahl Wladimir Putins, in Massen von Jabloko zur neuen Kremlpartei überlaufen, weil der neue Präsident den freien Fall des Landes gestoppt hat, kehrt auch Nawalny der Partei den Rücken. Er sei ausgetreten, sagt der Oppositionschef – man habe ihn rausgeworfen, sagen die Jabloko-Leute.

Der Untergang von Jabloko überzeugt Nawalny davon, dass der Liberalismus in Russland keine Chance hat und es eine breitere Plattform mit einem vielschichtigen politischen Spektrum braucht, wenn man in der Politik etwas bewirken will. Bei der Wahl neuer Verbündeter ist er nicht zimperlich und wendet sich den russischen Nationalisten zu, die damals eine ernst zu nehmende Kraft darstellen.

An der Seite der Nationalisten: Nawalny 2011 beim «Russischen Marsch», der dem Slogan «Russland den Russen» folgt. Foto: Andrey Smirnov (AFP)

Damit beginnt ein unrühmliches Kapitel in Nawalnys Biografie, das Amnesty International diese Woche dazu bewogen hat, ihn nicht länger als «gewaltlosen politischen Gefangenen» zu betrachten. Der Kremlkritiker nimmt an den umstrittenen «Russischen Märschen» teil, deren Motto lautet: «Russland den Russen». Der Wirtschaftsboom, der Putins erste Jahre prägt, bringt immer mehr Gastarbeiter vor allem aus Zentralasien nach Russland. Sie werden von vielen Russen nicht gerne gesehen, ebenso wenig wie die eigenen Landsleute aus dem Nordkaukasus.

Nawalny verlangt Zuwanderungsbeschränkungen. In einem geschmacklosen Video vergleicht er Kaukasier mit Fliegen und Kakerlaken, «Ungeziefer», dem man nicht mit Fliegenklatschen oder Pantoffeln beikomme, sondern nur mit einer Pistole in der Hand. Und deshalb sollte jeder Russe eine Waffe tragen dürfen.

Die Ukraine sei besser dran ohne die Krim, weil die prorussische Bevölkerung den Kiewer Reformkurs torpedieren würde.

Er macht sich auch für eine expansionistische Aussenpolitik stark. Die Nationalisten verlangen vom Kreml, alle prorussischen Gebiete in den Nachbarländern – von Georgien über die Ukraine bis zum Baltikum – ins Mutterreich «zurückzuholen». Nawalny selber bezeichnet sich als «vernünftigen Nationalisten».

Als er 2013 für das Moskauer Bürgermeisteramt kandidiert, ist die nationalistische Phase weitgehend abgeklungen. In seinem Programm wird zwar noch ein Visaregime für zentralasiatische Gastarbeiter gefordert, ansonsten verlegt sich Nawalny darauf, seine Wählerschaft selber zu mobilisieren. Sein Stab geht in der Hauptstadt von Haus zu Haus, er sucht den Kontakt zu den Wählern und erzielt damit einen Achtungserfolg, der den Kreml aufschreckt: Nawalny gewinnt 27 Prozent der Stimmen, fast hätte er Amtsinhaber Sergei Sobjanin in einen zweiten Wahlgang gezwungen.

Die Krim gehört zu Russland

Als Moskau ein Jahr später die Krim annektiert, kritisiert Nawalny Putin scharf und spricht von einer «imperialistischen Annexion». Dennoch hat er wenig Zweifel, dass die ukrainische Halbinsel zu Russland gehört. «Obwohl die Krim unter unerhörten Verstössen gegen das internationale Recht besetzt wurde, ist die Realität doch so, dass die Krim jetzt Teil der Russischen Föderation ist.» Die Bevölkerung der Halbinsel müsse selber über ihr Schicksal entscheiden. «Die Krim gehört den Menschen, die dort leben.»

Nawalny weiss, dass das Ergebnis einer neuen Abstimmung auf der Krim ohne Zweifel zugunsten Russlands ausfallen würde, erst recht, nachdem viele Ukrainer die Halbinsel nach der Annexion verlassen haben. Doch die Ukraine sei sowieso besser dran ohne die Krim, argumentiert er, weil die dortige prorussische Bevölkerung nur den Kiewer Reformkurs torpedieren würde.

Die russische Opposition für einmal geeint: Nawalny (Mitte) 2012 mit den liberalen Oppositionspolitikern Michail Kasjanow und dem Schachweltmeister Garry Kasparow (2. und 3. von links). Foto: Sergei Chirikov (EPA)

Ansonsten wirbt Nawalny nun für gute Beziehungen zum Westen und auch zur Ukraine. Er plädiert in seinem Programm für die Präsidentenwahl 2018, zu der er wegen Gerichtsurteilen nicht antreten darf, für eine strategische Partnerschaft mit dem Westen und für Visafreiheit mit Europa.

«Wir müssen alle Kriege stoppen, explizite und implizite. Wir brauchen sie nicht, wir verlieren unsere Bürger, sie sind teuer, sie machen uns arm», steht in seinem Programm. An der Rolle Russlands als Grossmacht, wie sie Präsident Putin stets propagiert, will jedoch auch Nawalny festhalten, nur soll sie auf einem stabilen wirtschaftlichen Fundament stehen.

Bei den Protesten gegen Nawalnys Verhaftung schallt immer wieder «Putin wor» über die Plätze – Putin ist ein Dieb.

Aussenpolitik war jedoch nie eine Herzensangelegenheit für ihn, ihm geht es um die Zukunft von Russland selber. Er rückt nun Themen wie Armut, Ungleichheit und vor allem den Kampf gegen die Korruption ins Zentrum. «Keine Stimme für die Partei der Gauner und Diebe» ist sein Slogan gegen die Kremlpartei.

Bei den Massendemonstrationen 2011/12 gegen Wahlfälschungen wird Nawalny zum Chef der vereinigten Opposition gewählt, die über hunderttausend Menschen auf die Strasse bringt. Heute ist die Allianz längst zerbrochen. Doch der Schlachtruf hat überlebt: Bei den Protesten gegen Nawalnys Verhaftung schallt die letzten Wochen immer wieder «Putin wor» über die Plätze – Putin ist ein Dieb.

Den Kremlchef im Visier: Nawalny wirft Putin in seinem Video vor, er besitze einen Palast am Schwarzen Meer. Foto: Alexander Nemenov (AFP)

Bei seinem Kampf gegen die Korruption nimmt Nawalny zunächst Staatsbetriebe wie den Gasgiganten Gazprom, den Ölkonzern Rosneft oder den Pipelinebetreiber Transneft ins Visier. Er macht sich zum Minderheitsaktionär der Unternehmen, verlangt Einsicht in die Bücher und stellt verdächtige Geschäftstransaktionen online.

Dann rückt er alte und neue Oligarchen in den Fokus, welche sich bei der Privatisierung schamlos bereichert haben. Danach sind hohe Beamte dran und schliesslich die Staatsführung selber. Im Herbst hat er Recherchen über seine eigene Vergiftung im August 2020 mit dem Nervengift Nowitschok angestellt, die in den russischen Geheimdienst führen. Und schliesslich beschuldigt er Wladimir Putin in seinem neusten Video, er besitze einen Palast am Schwarzen Meer. Dutzende Millionen Mal wurde das Video inzwischen angeklickt, das vom Kreml als Lüge abgetan wird.

Viele Russen glauben ihm nicht

Das Video um Putins Palast, das auch im Westen Wellen geworfen hat, offenbart allerdings auch eine von Nawalnys grössten Schwächen: Zwar haben Millionen Russen das Video gesehen, doch die meisten glauben ihm nicht. Er hat Zehntausende vor allem jüngere Menschen auf die Strasse gebracht nach seiner Rückkehr Mitte Januar, im ganzen Land, auch an Orten, an denen sonst nie jemand demonstriert. Doch nur jeder Dritte glaubt, dass er vergiftet wurde. Und davon glaubt wiederum nur jeder Dritte, dass der Kreml dahintersteckt.

Während Nawalny im Westen zum Anti-Putin geworden ist, zu einem Helden der Freiheit, ist die Bilanz der Russen durchzogen: Nur 20 Prozent der Russen stimmten ihm zu, sagt das Soziologie-Institut Lewada, die Rate ist seit September 2020 sogar etwas gesunken. 56 Prozent der Menschen sagen, dass sie seine Aktionen nicht gutheissen. Bei den Jungen bis 24 Jahre liegt die Zustimmung zwar bei 36 Prozent, doch mit zunehmendem Alter nimmt die Begeisterung für Nawalny rasant ab.

Vergiftet und bei seiner Rückkehr verhaftet: Der bewusstlose Nawalny wird im August 2020 vom Flugplatz in Omsk ins Spital gebracht. Foto: Keystone

Mit der Verurteilung zu mehr als 2,5 Jahren Lagerhaft ist Nawalny vorerst am Ende seiner Politkarriere angekommen, demnächst dürfte er aus Moskau in ein abgelegenes Straflager verlegt werden. Ob seine Bewegung ohne ihn überlebt, ist keineswegs sicher. Zu sehr ist sie auf seine Person, sein Kommunikationstalent und seine eiserne Energie ausgelegt. Die Idee, dass seine Frau an seine Stelle tritt, ähnlich wie im benachbarten Weissrussland, ist für den Oppositionspolitiker keine Option.

Doch Alexei Nawalny gibt sich nicht geschlagen. Er fühle sich weiter als freier Mensch, weil er von der Richtigkeit seiner Sache überzeugt sei, sagt er nach der Verurteilung. «Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Bleibt frei!»