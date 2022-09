US-Comedian Trevor Noah – Er gehorchte nie einer politischen Linie Trevor Noah begleitete die Amerikaner durch die Trump-Jahre und die Pandemie. Nun gibt er nach sieben Jahren die Moderation der Sendung «The Daily Show» ab. Jürgen Schmieder

Wer in aller Welt ist das denn? Das fragten sich die Leute, als Trevor Noah bei «The Daily Show» antrat. Heute fragt sich das keiner mehr. Foto: Caroline Brehman (Keystone)

Es gibt ja viele Dinge auf der Welt, die müssen einfach mal gesagt werden; die Frage ist jedoch, ob alles, was gesagt werden muss, auch immer gehört werden muss. Heutzutage wird viel gesagt, von Leuten die glauben, dass sie zu wirklich jedem Thema was sagen oder schreiben müssen. Es gibt allerdings nur sehr wenige, denen man zuhören sollte, was immer sie auch sagen. Einer davon ist Trevor Noah.

Vor sieben Jahren wurde Noah Gastgeber der Satiresendung The Daily Show, und viele Leute fragten damals: Wer in aller Welt ist das denn? Sein Vorgänger Jon Stewart war eine Legende; auch so einer, dem man unbedingt zuhören musste. Er distanzierte sich von der kühlen Satire und oft auch Arroganz der damaligen Late-Night-Komiker, die allabendlich das Geschehen des Tages kommentierten und die Leute väterlich – Satiriker waren damals immer ältere weisse Männer – zu Bett schickten.

Stewart war einer, der die Leute wachrütteln wollte, und oft gelang ihm das auch. Er war der, dem die Linken in den USA (und nicht nur dort) wirklich zuhörten. Man kann nicht oft genug betonen: Kein Politiker, kein Experte in irgendeinem Gebiet, konnte sich derart Gehör verschaffen, wie der Komiker.

Sein Vorgänger Jon Stewart ist an Obama gescheitert

Dann kam Noah, damals 31 Jahre alt, ein relativ unbekannter Afroamerikaner aus Südafrika. Die Zuschauer wussten wenig über ihn und hatten daher kaum Erwartungen. Noah hatte man bei den Late-Night-Talkern Jay Leno und David Letterman gesehen und später auch in The Daily Show. Er war aber so frisch, dass die Leute meinten: Na, dann schauen wir mal, was der so drauf hat.

Nun, er hat eine ganze Menge drauf, dieser Trevor Noah, und natürlich half ihm, dass er sich zunächst einmal in den letzten Monaten der Obama-Regierung eingrooven konnte. Stewart war ja als Chef-W-Verarscher berühmt geworden. Er liess den damaligen US-Präsidenten George W. Bush permanent wie einen Tölpel aussehen, und auch wenn er sich an Barack Obama redlich abarbeitete: Man merkte am Ende, dass ihm ein ebenbürtiger Gegner fehlte, einer an dem er sich so richtig reiben konnte. Wohl auch deshalb hörte er auf.

Tennis- und Comedy-Kunst: Trevor Noah (M.) mit Roger Federer (l.), Rafael Nadal (r.) und Bill Gates (vorne). Foto: Nic Bothma (Keystone)

Dann kam Donald Trump und zunächst riefen die Leute: Wo in aller Welt steckt Stewart? Diese Rufe wurden schnell leise, weil Noah nun mal einer ist, dem man beim Thema Rassismus unbedingt zuhören sollte. Er ist in der Apartheid Südafrikas aufgewachsen und blickt nun als betroffener Aussenseiter auf Amerika. Es gab direkt nach der Wahl Trumps ein Video von Noah, in dem er Trumps Verhalten mit dem eines Diktators in Afrika verglich. Ein satirisches Meisterwerk, das sich nicht nur im TV versendete, sondern über soziale Medien millionenfach und weltweit verbreitete. Eine weitere Stärke Noahs.

«Ich weiss, wie das ist, in einem Land zu leben, das entzweit ist aufgrund der Hautfarbe; und wo die Leute glauben, dass der Präsident nicht die besten Interessen seines Landes im Sinn hat», sagte Noah im Jahr 2019 in einem Interview mit The Hollywood Reporter: «Ich bin ein ganz schlechter Komiker in belanglosen Dingen. Ich wüsste nicht, was ich tun soll, gäbe es weder Konflikt noch Schmerz noch Tragik. Es ist das Einzige, was ich kann.»

Er konnte es, weil er Witze und Kommentare aus Empathie gebar mit der Gewissheit, dass das, was er sagte, auch unbedingt gehört werden musste. Seine immense Kraft liegt darin, dass er nie was sagt, um der politischen Linie seines Senders zu entsprechen – der ja Comedy Central ist und kein TV-Meinungsportal, wie es die sogenannten News-Kanäle FoxNews (rechts) und MSNBC (links) sind. Wenn er was sagt, dann nur, weil ihn das Thema wirklich sorgt.

Diese Eigenschaft, Empathie, hat er mit seinem Vorgänger gemein. Es wäre unsinnig, einzelne Trevor Noah Momente aufzuzählen; es gibt zu viele davon, und wer sie erleben will, der möge das auf einem Video-Portal tun.

Trump, die Pandemie – Noah hatte viel zu verarbeiten

Nur: Einer, der jeden Tag Konflikt, Schmerz und Tragik verarbeiten muss – und der weiss, dass er genau das braucht, um erfolgreich zu sein, der erreicht auch irgendwann seine Grenze. Viele Leute glauben, dass sie zu jedem Thema was sagen müssten – von Noah wurde das quasi erwartet. Und da man ihn, er wäre einem sicherlich nicht böse dafür, als «gemässigt-woke» bezeichnen kann (ja, gibt es!), gab es Widerhall aus so ziemlich allen konservativeren Richtungen, die meinten, vor allem zu Noah immer was sagen zu müssen – meist, um sich selbst zu profilieren. Das muss einen immens belasten.

Diesen Punkt hat Noah offenbar jetzt erreicht, das teilte er den Leuten am Donnerstagabend mit. «Ich glaube, dass es an der Zeit ist. Ich habe darüber nachgedacht, was wir durchgemacht haben: die Trump-Präsidentschaft, die Pandemie und, na ja, mehr Pandemie.» Durch den Fokus auf The Daily Show habe er andere Dinge vernachlässigt, die ihm wichtig seien: «Sprachen lernen. Shows in anderen Ländern. Ich vermisse es einfach, überall sein zu können und ein bisschen was von allem zu tun.»

Er kündigte seinen Abschied an, ohne ein genaues Datum für die letzte Sendung zu nennen. Das gibt Comedy Central ein wenig Zeit, in der 25. Spielzeit der legendären Sendung einen geeigneten Nachfolger zu finden. Das dürfte nicht einfach werden, aber genau das hatte man ja auch bei Stewarts Abschied gesagt. Sie müssen nur einen finden, dem man zuhören muss.

