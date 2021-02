Im Fokus: Anto Grgic – Er füllt die Lücke, die Kasami in Sion hinterlassen hat Wichtig war Anto Grgic für den FC Sion seit seinem Wechsel aus der Bundesliga schon immer. Doch in dieser Saison ist er nun der beste Torschütze der Walliser. Tilman Pauls

Mit sieben Toren ist Mittelfeldspieler Anto Grgic der beste Torschütze des FC Sion in dieser Saison. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass in den Vorbereitungen auf das Spiel gegen den FC Sion irgendwann auch der Name Anto Grgic fällt. Immerhin hat der 24-Jährige am Mittwoch beim 3:2 der Walliser gegen den FC St. Gallen alle drei Tore erzielt – es war der erste Hattrick seiner Karriere. Und schon im Tourbillon gehörte Grgic vor neun Tagen gegen den FCB zu den auffälligsten Spielern der Sittener.

Seit Januar 2018 spielt Grgic nun schon in Sion, nachdem seine Zeit beim VfB Stuttgart in der Bundesliga nicht gerade erfolgreich verlief. Im Wallis gehört er seitdem, wenn er nicht verletzt ist, zu den Stammspielern. Aber so produktiv wie in dieser Saison war Grgic in seiner Karriere noch nie: Mit sieben Toren ist er der beste Torschütze des Clubs, dazu kommen drei Vorlagen.

Damit füllt Grgic beim FC Sion genau jene Lücke, die ein gewisser Pajtim Kasami mit seinem Wechsel zum FC Basel hinterlassen hat.