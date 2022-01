Würdigung von Sergio Mattarella – Er führte Regie, ohne vorzuführen Zu Amtsbeginn unterschätzten ihn alle, doch dann erwies sich Sergio Mattarella als einer der besten Präsidenten in der italienischen Geschichte – trotz Populisten und Pandemie. Oliver Meiler aus Rom

«Ein sehr spezieller Italiener»: Präsident Sergio Mattarella, 80 Jahre alt, war für alle eine Überraschung – hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2019. Foto: Filippo Monteforte (AFP)

Sechs Minuten dauerten die Standing Ovations, und das ist selbst für die Scala, Mailands begeisterungsfähiges Opernhaus, eine ganze Menge. Für einmal galt der Triumph aber keinem Tenor, keinem grandiosen Sopran, keinem Dirigenten im herkömmlichen Sinn. Sondern einem älteren Herrn mit eingefallenen Schultern, der in einer Loge stand und in solchen Momenten immer etwas geniert wirkt. Sergio Mattarella, 80 Jahre alt, war der stille Star der jüngsten Premiere, am vergangenen 7. Dezember. Sie war wohl auch seine Derniere in der Rolle als Präsident der Republik, Ehrengast unter Ehrengästen.