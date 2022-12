US-Amerikaner in russischer Haft – Er fühlt sich wie Mr. Bean, der in den Ferien entführt wird Die USA haben die Basketballspielerin Brittney Griner nach Hause geholt. Paul Whelan musste in Russland im Gefängnis bleiben. Schon zum zweiten Mal. «Ich bin sehr enttäuscht», sagt er in einem Telefongespräch mit CNN. Fabian Fellmann aus Washington

16 Jahre Straflager wegen Spionage: US-Amerikaner Paul Whelan vor Gericht in Moskau. Foto: Sergei Ilnitsky (EPA)

Er war überrascht und enttäuscht, als er erfuhr, dass Basketballerin Brittney Griner nach Hause in die USA fliegen durfte. Und er, Paul Whelan, blieb in der russischen Strafkolonie in Mordowia sitzen.

Und das bereits zum zweiten Mal: Als im Mai der amerikanische Marine Trevor Reed in die USA zurückkehren durfte, blieb der 52-Jährige ebenfalls zurück. «Ich bin sehr enttäuscht, dass nicht mehr unternommen wurde, um meine Freilassung zu erreichen, besonders, weil der vierte Jahrestag meiner Verhaftung näher kommt», sagte Whelan diese Woche in einem Telefongespräch mit CNN.

Ob US-Präsident Joe Biden wirklich zu wenig unternimmt, um Whelan zurückzuholen, wird gerade überaus kontrovers diskutiert. Biden sagte bei Griners Freilassung frustriert, Russland behaupte, Whelans Fall sei ganz anders gelagert, die Verhandlungen darüber seien darum ungleich schwieriger. Im Gepäck der Basketballspielerin hatten die russischen Behörden bei der Einreise Kartuschen mit Haschischöl gefunden.

USB-Stick wird ihm zum Verhängnis

Paul Whelan hingegen haben die Russen, so behaupten sie, im Dezember 2018 auf frischer Tat beim Spionieren ertappt. Whelan sagt, er habe in Moskau an der Hochzeitsfeier eines befreundeten Amerikaners und einer Russin teilnehmen wollen. Laut den russischen Behörden erhielt er jedoch im historischen Luxushotel Metropol Besuch von einem russischen Geheimdienstmitarbeiter. Dieser brachte dem Amerikaner einen USB-Stick mit einer Namensliste von Mitarbeitern einer Geheimabteilung.

Bis heute macht Paul Whelan geltend, er sei unschuldig und in eine Falle getappt. Den Geheimdienstmitarbeiter in seinem Hotelzimmer kannte er nämlich bestens: Er war ein Freund, den Whelan immer wieder in Russland besucht hatte. 2007 war Whelan zum ersten Mal nach Russland gereist, als Abwechslung von einem Einsatz im Irak. Danach flog er immer wieder hin, machte mehrere Dutzend russische Bekanntschaften, richtete sich ein Konto bei VK ein, dem Äquivalent zu Facebook in Russland.

Aufhorchen liessen bei Whelans Verhaftung nicht nur seine Russland-Reisen, sondern auch seine Verbindungen in den Sicherheitssektor. Er hatte vor Jahren als Polizist gedient und später mehrmals bei den Marines, inzwischen war er Sicherheitschef eines amerikanischen Autozulieferers.

Von der Armee wurde Paul Whelan rausgeworfen, weil er dabei erwischt wurde, wie er Checks im Wert von mehreren Tausend Dollar fälschte.

Doch je mehr Details über Paul Whelan an die Öffentlichkeit kamen, desto weniger entsprachen sie dem Bild eines Spions. Whelan ist zwar in den USA aufgewachsen und besitzt den amerikanischen Pass, wurde aber in Kanada geboren und hat damit auch jenen Pass, als Nachfahre irischer Einwanderer überdies den irischen sowie den britischen – nicht jedoch den Schutz eines Diplomatenpasses wie für Spione üblich. Von der Armee wurde er rausgeworfen, weil er dabei erwischt wurde, wie er Checks im Wert von mehreren Tausend Dollar fälschte. Leute mit solchem Rucksack pflegten die amerikanischen Sicherheitskräfte nicht anzustellen, wussten Geheimdienstexperten zu berichten.

Vermutet wurde, dass Russland Whelan festnahm, um Maria Butina freizupressen, eine Russin, die die US-Wahlen 2016 zu beeinflussen versucht hatte. Doch während Whelan zu sechzehn Jahren Inhaftierung in einer Strafkolonie verurteilt wurde, konnte Butina schon 2019, noch unter Präsident Donald Trump, den Whelan verehrte, nach Hause zurückkehren. Whelan blieb auch damals sitzen, und was Russland seither für und mit ihm wolle, wüssten sie nicht, sagen die Amerikaner.

Sie sind stolz auf ihren Bruder

Paul Whelan sei mit Sicherheit kein Spion, sagt David Whelan, eines von drei Geschwistern des Inhaftierten, die eine Taskforce gebildet haben, um ihn nach Hause zu holen. Sie sind stolz auf ihren Bruder, weil dieser nie ein Geständnis abgelegt hat und aufmüpfig bleibt, zumindest soweit möglich. Bei seinem Prozess durfte er zunächst mit Journalisten reden, wurde dann aber in einen Glaskäfig gesperrt.

Dort hielt er handgeschriebene Botschaften hoch. «Schauprozess», stand da, «Paul’s life matters», und zuunterst: «Happy birthday, Flora», für Whelans Hund, seinen engsten Begleiter. «Russland sagt, es habe James Bond auf einer Spionagemission erwischt», sagte Whelan kurz vor seiner Verurteilung. «In Wahrheit haben sie Mr. Bean in den Ferien entführt.»

