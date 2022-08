Das Phänomen Simon Ehammer – Er fasziniert nicht nur die Massen, sondern auch die Sponsoren Er sammelt nicht nur Medaillen, sondern auch Geldgeber und kann mit 22 vom Sport leben. Damit ist der Zehnkämpfer und Weitspringer eine Ausnahme in der Leichtathletik. Monica Schneider

Es macht ihn stolz, dass die Leute ihn wiedererkennen. Simon Ehammer (22) sagt aber: «Es ist auch surreal.» Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Dreissig Medienanfragen waren es in der Woche nach dem Wettkampf in Götzis gewesen. Damals, Ende Mai, als ihm der Wundersprung auf 8,45 m gelungen war und er die ganze Leichtathletikwelt in Staunen versetzt hatte.